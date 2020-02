Servizio straordinario di controllo del territorio: un arresto per furto di auto

FASANO - Servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri tra Fasano e Cisternino. Un 35enne di Fasano è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare. Sono state effettuate, inoltre, 6 perquisizioni, controllate 60 auto con 70 persone identificate di cui 18 di particolare interesse operativo.

L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. L’uomo arrestato è Luigi Conversano. Luigi, 35enne di Fasano, poiché colpito da Ordine di esecuzione deve scontare la pena di 10 mesi e 9 giorni per furto di auto.