Aggressione nel Cie di Restinco: arrestati sette ospiti del centro

BRINDISI - La Squadra Mobile di Brindisi avrebbe arrestato sette persone per tentato omicidio aggravato, in relazione al ferimento di un cittadino albanese avvenuto nel Cara-Cie di Restinco il 28 febbraio. In mertito, la polizia non ha ancora fornito particolari, ma l'indagine era stata avviata subito dopo i fatti, ed il ricovero della vittima all'ospedale Antonio Perrino. Il ferito, portato nel reparto di Rianimazione dopo il primo intervento al Pronto soccorso, è un richiedente asilo originario dell’Albania, il 40enne Ilir Cacay. Il referto parlava di trauma cranico commotivo e lesioni al torace.

L'albanese avrebbe riportato la peggio nel corso di una aggressione da parte di altri soggetti detenuti nel Cie a pochi chilometri da Brindisi, sembra tutti di origine africana. Al lavoro sul movente dello scontro e identificazione degli autori, sia gli investigatori diretti dal vicequestore Antonio Sfameni, che il personale della Polizia di Stato e militare assegnato al controllo del centro. nei giorni successivi, le condizioni del ferito sono migliorate, e non è escluso che abbia potuto fornire alla polizia alcuni dettagli sulla vicenda.