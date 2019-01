Settimana eucaristica nella chiesa matrice di Latiano

LATIANO - Tutto pronto per la settimana eucaristica 2019 con tema “Eucarestia, Fonte di Unità e Carità”, in programma a Latiano, nella chiesa matrice, dal 23 al 29 Gennaio

Questo particolare appuntamento avviene nel mese di gennaio per ricordare l’apertura della cappellina perpetua del santissimo Sacramento presente a Latiano, dove in qualsiasi ora del giorno ci si puo’ accostare al Signore e pregare. " La Settimana Eucaristica è un’opportunità che la Chiesa locale ci offre per approfondire il mistero del Cristo vivo, presente in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia", dice don Salvatore Rubino.