Tir con sandali Havaianas e giocattoli tarocchi: fioccano i sequestri

BRINDISI – Proseguono i sequestri di merce contraffatta nel porto di Brindisi. Stavolta c’è una new entry: circa 57mila600 paia di sandali marca Havaianas, nota azienda brasiliana, tarocchi. Oltre alla calzature, i militari della guardia di finanza della compagnia di Brindisi e i funzionari dell’agenzia delle Dogane hanno sequestrato anche 89.096 giocattoli recanti il marchio Ce fasullo. I due carichi si trovavano a bordo di due diversi Tir sbarcati da una motonave proveniente dalla Grecia.

I sandali

I sandali Havaianas, da quanto appurato dagli investigatori, erano destinati ad una ditta di un soggetto di nazionalità cinese con sede a Napoli. La merce, il cui valore commerciale stimato supera i 500 mila euro, è stata sottoposta a sequestro, unitamente al rimorchio utilizzato per il relativo trasporto.

I rappresentanti legali della società mittente greca e quello della ditta destinataria con sede a Napoli, il cittadino cinese T.W., di 50 anni, oltre all’auto-trasportatore, il 42enne N.K., originario della Grecia, sono stati denunciati a piede libero per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I giocattoli

Stesso reato è stato contestato anche al conducente, il 29enne G.M., sempre di nazionalità greca, del Tir con un carico di giocattoli tarocchi intercettato nella stessa giornata nel porto di Brindisi. Oltre all’autista, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica anche i legali rappresentanti di una società ungherese, mittente della spedizione, e di un’azienda spagnola, destinataria del prodotto. Si tratta di giocattoli e vari gadget elettronici con il contrassegno “Ce” artefatto.

Tra la merce sequestrata erano presenti numerosissimi barattoli contenenti la “slime”, una sostanza gelatinosa in voga fra i bambini, che non presentavano gli elementi distintivi propri che certificano la conformità dei prodotti alle prescrizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza dei consumatori.

La costante attività di contrasto effettuata all’interno degli spazi doganali del Porto di Brindisi, condotta in sinergia tra i finanzieri e i doganieri, dimostra l’alto livello di attenzione e l’incremento costante delle azioni di tutela amministrativa e penale di marchi e disegni industriali, rispetto ai fenomeni della contraffazione e della sicurezza dei prodotti. Occorre tenere conto, infatti, oltre ai danni per l’economia, che il commercio di prodotti non genuini ed insicuri danneggia il mercato, sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole e mette in pericolo la salute dei consumatori.