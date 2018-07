Sfalci di potatura e strade nel degrado: interviene la ditta Ecotecnica

BRINDISI – Proseguono gli interventi di ripristino del decoro urbano da parte di Ecotecnica, sia in centro he in periferia. Stamani (19 luglio) gli operatori della ditta salentina sono entrati in azione in via Colonne, via del centro storico interessata da un intenso flusso di crocieristi, che necessitava di una ripulita.

Sono state rimesse a nuovo anche le zone Marco Biagi-D’Antona ed Albertini, al Paradiso, dove sono stati rimossi cumuli di sfalci di potature che si erano accumularti ai bordi della strada.

