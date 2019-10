Fa sesso con prostituta, poi si impossessa del suo borsellino: nei guai 87enne

BRINDISI – Sfruttamento della prostituzione e detenzione illegale di armi e munizioni. Sono queste le accuse da cui dovrà difendersi un 87enne brindisino denunciato nella serata di ieri dai carabinieri della stazione Brindisi Centro dopo la segnalazione di una 22enne nigeriana. Vittima dell’anziano pensionato.

La donna, domiciliata a San Vito dei Normanni, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari si è rivolta ai carabinieri dopo che l'anziano “cliente” si era appropriato del suo borsellino dimenticato nella sua auto dopo un rapporto sessuale consenziente. Dentro c’erano 320 euro. L’anziano, alla richiesta di restituzione del portafoglio, ha risposto con frasi minacciose dicendo che se si fosse rivolta ai carabinieri l’avrebbe uccisa.

La donna ha anche raccontato che l’87enne abitualmente l’accompagnava a Latiano, dove essa esercita la prostituzione sulla pubblica via, ricevendo in cambio del passaggio favori sessuali. I carabinieri, al termine della perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto il portafoglio di proprietà della 22enne, contenente la somma dichiarata, ulteriori 1.350 euro in contanti di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza, nonché 76 proiettili per pistola, di diversi calibri, illegalmente detenuti.