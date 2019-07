Sgominata "banda dell'olio": tra i denunciati anche un francavillese

FRANCAVILLA FONTANA – C’è anche un 46enne di Francavilla Fontana tra i tre componenti della “banda dell’olio” sgominata dai carabinieri della stazione di Tocco di Casauria (Pescara) nell’ambito di un’inchiesta contro le truffe ai danni di alcuni produttori di olio del posto. L’uomo è stato denunciato per truffa, falsità materiale, ricettazioni e sostituzione di persona, insieme a un 43enne di Pescara e a una 38enne della Repubblica Domenicana. Tutti e tre hanno precedenti di natura penale.

Da quanto hanno ricostruito i carabinieri si sono fatti consegnare dalle ignare vittime prodotti agricoli tra cui centinaia di litri di olio extravergine di oliva pagando con assegni falsi: si tratta di copie riproducenti titoli facenti parte di carnè di assegni rubati nel teramano. Avrebbero truffato diversi imprenditori agricoli del Pescarese, sono stati accertati almeno quattro episodi nel comune di Tocco da Casauria. Avrebbero incassato più di 5mila euro di generi alimentari e di olio extravergine d’oliva senza versare neanche un euro.

“I dati raccolti hanno evidenziato come componenti della banda fossero particolarmente scaltri a circuire i loro interlocutori. Molto probabilmente i truffatori prima di agganciare le loro vittime raccoglievano informazioni sul conto delle stesse in modo tale da creare un rapporto di empatia e apparire più credibili”. Si legge in una nota dei carabinieri.

“Gli stessi spesso si spacciavano per parenti di persone conosciute dalle vittime altre volte millantavano amicizie con importanti imprenditori del posto. In alcune circostanze portavano con loro una bambina al fine di apparire una serena famiglia e riuscire a carpire più facilmente la fiducia delle parti offese”.