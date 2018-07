Si fanno dare un passaggio e gli rubano l'auto con il cane all'interno

CAROVIGNO – Con il pretesto di farsi dare un passaggio, gli hanno rubato la macchina, portandosi via anche il cane che si trovava all’interno. Poco dopo il veicolo è stato abbandonato e bruciato. Del cane, nessuna traccia. E’ avvenuto tutto alle prime luci di oggi fra Torre Santa Sabina e Carovigno.

Protagonista di questa vicenda è un 72enne residente a San Michele Salentino. L’anziano, stando alla ricostruzione dei fatti che lo stesso ha fornito ai carabinieri, intorno alle ore 5 di mercoledì (11 luglio), ha accolto a bordo della sua Fiat Palio station wagon di colore bianco due persone con accento brindisino, che gli avevano chiesto un passaggio. Il 72enne non era da solo. Insieme a lui si trovava l’inseparabile fido, un meticcio di piccola taglia di colore bianco.

Una volta giunti in viale Foggia, a Carovigno, la vittima è scesa dalla macchina per caricare una bombola di gas. Ma uno dei due passeggeri si è messo alla guida del mezzo e si è dato alla fuga, nenza preoccuparsi di lasciar andare la bestiola.

Intorno alle ore 6,20, in via Belvedere, sempre a Carovigno, prendeva fuoco una macchina abbandonata sul ciglio della strada. Si trattava, appunto, della Fiat Palio rubata poco prima. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni al comando del tenente Alberto Bruno. Il cane non è stato ritrovato. Ma è già una buona notizia che non si trovasse all’interno della macchina carbonizzata.

I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono da chiarire, in particolare, le circostanze in cui è avvenuto l'incontro fra il pensionato e i due soggetti dall'accento brindisino, in un orario così insolito. I due sono ricercati dalle compagnie dell'Arma del comando provinciale.