Si riattiva la torcia di Eni-Versalis: nuova sfiammata dopo la diffida

BRINDISI – Nuova accensione della torcia di Eni Versalis, con consueta sfiammata ben visibile nel raggio di chilometri. E’ accaduto fra le 15,30 3 le ore 16 di oggi (domenica 4 novembre), a meno di due mesi di distanza dalla sfiammata del 18 settembre. Come da protocollo, l’azienda ha informato dell’accensione le autorità locali. Da quanto appreso, la torcia si sarebbe attivata a seguito di una momentanea mancanza di energia elettrica. Spetterà al personale dell’Arpa il compito di effettuare i rilievi del caso.

Si tratta della prima sfiammata dalla diffida presentata lo scorso 11 ottobre dal Comune di Brindisi, tramite la quale Versalis è tata sollecitata ad adottare tutte le misure necessarie “a contenere strutturalmente il fenomeno”.

In occasione dell’episodio del 18 settembre, i tecnici dell’Arpa e dell’Ispra, già presenti all’interno dello stabilimento nell’ambito di un controllo programmato, riscontrarono una serie di anomalie, fra cui l’intasamento del filtro dell’impianto di raffreddamento era intasato, il malfunzionamento dei sensori di misura della pressione non funzionavano bene, e l’attivazione della torcia in una modalità tale da generare fumo visibile.

Nei prossimi giorni, la società dovrà comunicare al Comune e a gli enti interessati (Ministero dell’Ambiente, Regione, Provincia, comando di polizia locale, Ispra, Arpa Puglia, Asl Brindisi) “l’avvenuta esecuzione della presente diffida al fine di consentire agli stessi di effettuare le opportune verifiche, inviando inoltre, la necessaria documentazione attestante lo svolgimento delle attività implementate”