Si ribalta con il trattore mentre lavora nel suo terreno: paura per un agricoltore

ORIA – Si è ribaltato col trattore mentre lavorava nel suo terreno. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze un agricoltore 41enne di Oria coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 8,30 di oggi (10 aprile) in contrada Spramiento, nei pressi della strada provinciale che collega Torre a Oria, nell’agro di Oria.

L’agricoltore, proprietario del fondo in cui stava lavorando, ha perso il controllo del mezzo a causa di una manovra sbagliata. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza e i carabinieri della stazione di Oria al comando del maresciallo Roberto Borrello. Il 41enne, trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, è rimasto sempre vigile e cosciente. Le sue condizioni sono buone, ad eccezione di una sospetta frattura alla gamba.