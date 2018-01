Rifiuta di sottoporsi a drug test: denuncia e ritiro della patente

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 51enne del posto perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è incappato in un posto di controllo dei carabinieri attivato in piazza Sapri al quartiere Santa Chiara. Erano le cinque del mattino di domenica 28 gennaio, il comportamento del 51enne ha insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo agli esami tossicologici ottenendo però un rifiuto. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.