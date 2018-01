Si rifiuta di sottoporsi a test di alcool e droga: denuncia e ritiro patente

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà il 26enne D.G., del posto, per rifiuto di sottoposizione agli accertamenti guida in stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, nella prima mattina di sabato (27 gennaio), mentre era alla guida di un’autovettura, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. All’interessato, è stata ritirata la patente di guida.