Si torna a scuola alla Livo Tempesta, fra erbacce e buste di plastica

BRINDISI – Cumuli di erba ammassati sul marciapiede e buste di plastica: questo il biglietto da visita per i bambini che stamattina (giovedì 13 settembre) hanno raggiunto la scuola elementare Livio Tempesta, in via Carlo Pisacane, al rione Commenda, per l’inizio dell’anno scolastico. Questa situazione di degrado è stata segnalata da una nonna che ha accompagnato la nipotina a scuola. Dalle foto emerge che le erbacce che si trovavano all’esterno del plesso sono state sì tagliate, ma nessuno è passato per rimuoverle. Così si sono accumulate lungo le mura perimetrali.

