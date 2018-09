Sicurezza urbana, avviato il processo costitutivo di un tavolo permanente

OSTUNI - In considerazione degli episodi criminali che si sono verificati negli ultimi giorni, su tutti la tentata rapina di sabato 1° settembre, compiuta ai danni dell’ufficio di Poste Italiane sito in corso Mazzini, l’amministrazione comunale della Città bianca intende costituire un tavolo permanente sulla sicurezza urbana. L’idea è quella di dare vita a un organo trasversale, che effettui un costante monitoraggio su tutto il territorio comunale.

Indetto dal sindaco Gianfranco Coppola, un incontro per la costituzione del tavolo permanente sulla sicurezza cittadina si terrà nella mattinata di lunedì prossimo, 10 settembre, alle ore 10 presso il Salone dei sindaci di Palazzo San Francesco. Gli inviti del Primo cittadino sono stati inoltrati a tutte le Forze dell’Ordine e gli istituti privati di vigilanza che operano su Ostuni, alle associazioni di categoria in cui confluiscono imprese, esercenti e commercianti e alle principali organizzazioni sindacali, affinché tutte le realtà coinvolte nel progetto apportino il loro prezioso contributo.

«Immediatamente a seguito della rapina di sabato scorso, sventata in maniera esemplare dal dirigente Gianni Albano, ho scritto al questore Maurizio Masciopinto e al prefetto Valerio Valenti – afferma il Sindaco Coppola – facendo richiesta di incremento del numero di agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Ostuni. Giunti nelle scorse ore i rinforzi da parte della Polizia Anticrimine di Lecce e Bari a supporto dell’attività investigativa in corso, intendo così attivare un nucleo di monitoraggio trasversale per meglio interpretare le esigenze del territorio in materia di sicurezza pubblica».