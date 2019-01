Sim clonate: avviso conclusione indagini a presidente consiglio comunale

CAROVIGNO – Un avviso di conclusione indagini è stato notificato al presidente del consiglio comunale di Carovigno, Francesco Leoci, nonché proprietario di un noto negozio di telefonia della città. Dovrà rispondere di concorso con Nicholas e Salvatore Lanzilotti nel reato di “procurare a se e ad altri un profitto inducendo in errore le compagnie telefoniche Tim e Wind attribuendo a se stessi un falso nome”.

Le indagini a carico di Leoci, il più suffragato consigliere comunale di Carovigno fra le file della coalizione che ha portato alla vittoria il sindaco Massimo Lanzilotti, sono state svolte dai carabinieri dal Norm comandato dal tenente Alberto Bruno della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni al comando del capitano Antonio Corvino, sotto la regia del pubblico ministero Simona Rizzo.

In cambio di 40 euro ricevute, secondo l’accusa, dai Lanzillotti, Leoci avrebbe intestato delle schede telefoniche a due cittadini extracomunitari. In particolare, da quanto si legge nelle motivazioni dell’ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso luglio dal gip Tea Verderosa a carico di Nicholas Lanzillotti, questi avrebbe acquisito tre sim card telefoniche, “allo scopo di impedire o comunque di rendere difficoltoso la riconducibilità a lui e ai suoi complici delle schede telefoniche usate per svolgere illecite attività” I reati sarebbero stati commessi in data prossima e anteriore al 2017.

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato anche ad altre cinque persone presumibilmente coinvolte in episodi di spaccio di sostanza stupefacente, ai quali Leoci è del tutto estraneo. Nei confronti degli stessi Lanzillotti, considerati personaggi di spicco dell’inchiesta, e di altri indagati, si procede separatamente.