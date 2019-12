Accuse su YouTube al sindaco: denunciati per diffamazione due fratelli

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione delle indagini avviate sulla base della querela sporta lo scorso 21 novembre dal sindaco Giuseppe Antonio Salvatore Margheriti, hanno denunciato a piede libero, per concorso in diffamazione a mezzo web, due fratelli di 36 e 40 anni del luogo. I due indagati avevano pubblicato su YouTube due video accusando il sindaco e l’amministrazione comunale di Erche di essere responsabili di presunte ingiustizie amministrative e abusi d’ufficio, definendoli ripetutamente “mafiosi” e indicando la città di Erchie come “città di mafiosi”.