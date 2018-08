Sisma in Molise: scossa avvertita anche a Brindisi. Telefonate ai pompieri

BRINDISI – E’ stata avvertita anche in provincia di Brindisi una scossa di terremoto magnitudo 5.2 della scala Richter (9 chilometri di profondità) che alle 20,20 ha avuto il suo epicentro nel Comune di Montecilfone, in provincia di Campobasso, nela stessa zona in cui 48 ore fa si registrò una scossa di magnitudo 4.7.

Il sisma è stato avvertito in tutta la dorsale adriatica e in particolare anche nel Salento. Stando alle prime notizie divulgate dai media nazionali, la gente è scesa in strada in preda alla paura nella zona dell’epicentro. Fortunatamente al momento non risultano danni né alle cose né alle persone. Diversi brindisini, subito dopo aver avvertito la scossa, hanno chiamato i vigili del fuoco per chiedere informazioni.