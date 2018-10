Skyscanner premia San Pancrazio: "E' il borgo più bello della Puglia"

SAN PANCRAZIO SALENTINO – San Pancrazio Salentino, il paese più bello della Puglia. Il prestigioso riconoscimento arriva da Skyscanner, motore di ricerca internazionale di voli, che anche quest’anno ha selezionato le 20 “piccole gemme italiane, che valgono assolutamente una visita”. SI tratta di “borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa – si legge in una nota di Skyscaner - a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta e, magari, da visitare proprio in occasione del prossimo ponte di Ognissanti.

Per stilare questa speciale lista di paesi, uno per ogni Regione, Skyscanner ha considerato i paesi italiani con una popolazione inferiore ai 35mila abitanti, con un borgo ben conservato, e che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza; “oltre a lasciarsi ispirare dai preziosi commenti ricevuti sui social dai propri utenti, in occasione delle campagne precedenti”.

Per la regione Puglia, dunque, Skyscanner ha selezionato San Pancrazio Salentino. “Incastonato tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto - questa la descrizione del paese fornita da Skyscanner - ecco San Pancrazio Salentino, terra vera e antica che ritrova le sue origini nei Messapi e che produce olio e vino, infatti fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Vino”.

“La tradizione in vigna, in particolare per la produzione di Negramaro, si accompagna alla tradizione storica, come in Piazza Umberto I, dove si trova la chiesa matrice dedicata al patrono della città San Pancrazio Martire e tra le chiese e i palazzi. Nella campagna circostante si trova il Parco Archeologico Li Castelli, un insediamento risalente all’Età del Ferro. Aeroporto più vicino: Brindisi Casale (40 km)”