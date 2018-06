Sorpresi con materiale ferroso rubato a un pensionato: due denunce

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato a piede libero, per ricettazione ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata, il 48enne F. P. e il 44enne G.D., entrambi di Oria. I due sono stati controllati in contrada “Mozzone” a bordo di una motoape piaggio intenti a trasportare rifiuti ferrosi ingombranti non pericolosi, senza le prescritte autorizzazioni. Approfonditi accertamenti sul mezzo di locomozione hanno fatto emergere che è provento di furto, avvenuto nell’ottobre 2015 ai danni di un pensionato 80enne di San Donaci. Sia il motocarro che il carico trasportato è stato sottoposto a sequestro.