Sorpreso a fare pipì nel centro storico: multato

FRANCAVILLA FONTANA - Sorpreso a fare la pipì nel centro storico di Francavilla Fontana e sanzionato, con multa, per violazione alla pubblica decenza. La contestazione è mossa nei confronti di un ragazzo, beccato dai carabinieri della Città degli imperiali: al giovane è stata contestata una sanzione che, stando alle disposizioni di legge, varia da un minimo di cinquemila a un massimo di diecimila euro.

Inoltre, sono stato controllate persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione. Non sono mancate nel corso dei controlli operati su 40 automezzi e 78 persone, elevazioni di contravvenzioni al Codice della Strada, per omissione ad indossare le cinture di sicurezza, mancanza di revisione e per sorpasso non consentito, il tutto per un totale di euro 1.715,00 e 21 punti decurtati sulle patenti. Analogo servizio è stato svolto anche in Oria e San Donaci.