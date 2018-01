Sorpreso a passeggio senza autorizzazione: arrestato per evasione

LATIANO – E’ stato sorpreso a spasso per le vie del paese, senza alcuna autorizzazione. E’ stato arrestato in flagranza di reato il 27enne Alessandro Nisi, di Latiano, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della locale stazione. Gli stessi, di concetto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, lo hanno riaccompagnato presso la propria abitazione, sempre in regime di domiciliari.