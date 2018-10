Sorpreso con la droga nei pressi di una scuola materna: 31enne nei guai

OSTUNI – E’ stato sorpreso con 1,15 grammi di hascisc, nei pressi della scuola materna del I° Circolo didattico Collodi di Ostuni. Un 31enne è stato segnalato all’autorità amministrativa nel corso di mirato servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, espletato dai carabinieri della compagnia di Fasano. La sostanza stupefacente era occultata nelle tasche dei pantaloni.

Tale attività di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici della provincia di Brindisi viene eseguita in ossequio alle disposizione impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Brindisi, Dottor Valerio Valenti, il quale ha espressamente sensibilizzato le Forze dell’Ordine nella specifica azione di prevenzione e contrasto all’annoso fenomeno.