Sorpreso con rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazioni: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nell’ambito dei controlli in materia di gestione dei rifiuti non autorizzata, hanno denunciato un 63enne del luogo che controllato alla guida della propria Ford Mondeo carica di rifiuti speciali pericolosi, in particolare accumulatori di corrente elettrica esausti, il tutto senza le prescritte autorizzazioni. L’autovettura e il carico sono stati sottoposti a sequestro.