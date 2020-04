Sorpreso mentre estirpava paletti per uso agricolo: arrestato e rimesso in libertà

FRANCAVILLA FONTANA - Sorpreso mentre estirpa 100 paletti in ferro per uso agricolo, arrestato. Si tratta di un 48enne di Francavilla Fontana.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, è stato sorpreso in contrada Bontempo, mentre estirpava cento paletti in ferro zincato, per uso agricolo, di proprietà di una pensionata 73enne del luogo, per un valore complessivo di mille euro, non assicurato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito, il 48enne è stato rimesso in libertà.

