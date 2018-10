Sorpreso senza assicurazione e senza revisione: 2mila euro di multe

TORCHIAROLO – Sorpreso alla guida di una Opel Agila sprovvista di assicurazione (scaduta nel mese di luglio 2016), senza revisione (scaduta nel 2014) e intestata al padre deceduto due anni fa. È tornato a casa senza auto e con una serie di multe del valore complessivo di circa duemila euro un leccese che nel pomeriggio di oggi, sabato 27 ottobre, circolava per le vie di Torchiarolo.

Lo scellerato automobilista (basti pensare se fosse rimasto coinvolto in un incidente) è incappato in un controllo alla circolazione stradale disposto dal comando della Polizia locale di Torchiarolo, diretto dal commissario Lorenzo Renna.

L’auto è stata sequestrata e sono state comminate contravvenzioni per mancata copertura assicurativa, per mancata revisione e per mancato aggiornamento della carta di circolazione. I controlli tesi a smascherare queste e altre infrazioni, proseguiranno anche con l’utilizzo del Targa System che negli ultimi tre mesi ha permesso di individuare circa 100 veicoli senza revisione e 20 senza assicurazione.