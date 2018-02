Sorvegliato speciale a spasso con scooter senza targa: arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO - Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno viola gli obblighi e viene sorpreso in campagna con ciclomotore senza targa: arrestato. Si tratta del 23enne Giorgio Candita, addosso aveva anche 125 grammi di hashish. Insieme a lui è stato denunciato per ricettazione il 23enne L.N.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in una stradina di campagna a bordo di due scooter senza targa. Alla vista dei carabinieri hanno abbandonato i mezzi (anche senza assicurazione) sul ciglio della strada e si sono dati alla fuga. Ma sono stati presi nel giro di pochi minuti.

Dai successivi accertamenti è emerso che il ciclomotore condotto da L.N. risulta con il numero di telaio contraffatto, per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Candita sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso con 1,25 grammi di hashish, occultata in una tasca del giubbotto, è stato segnalato alla Prefettura di Brindisi. Sequestro per entrambi i ciclomotori, sono in corso accertamenti per individuarne la provenienza e risalire ai proprietari. Dopo le formalità di rito Candita è stato posto domiciliari.

