Gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali: sospesa attività di ristorazione

LATIANO – Sospesa attività in un ristorante di Latiano per gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali concernenti il locale. Il provvedimento è scaturito in seguito a ispezione eseguita dai carabinieri del Nas di Taranto.

Nei silos terra e calcinacci

Nello specifico l’approvvigionamento idrico avveniva mediante l’acqua potabile prelevata da idrante pubblico dell’Aqp, stoccata in due silos di 50 quintali cadauno, gli stessi al momento del controllo contenevano circa 3 quintali di acqua ciascuno e presentavano sul fondo residui di terra e calcinacci. Nella circostanza non è stata esibita la documentazione relativa alla loro sanificazione.

Carenze igienico–sanitarie in cucina

Nel locale cucina non sono stati riscontrati i requisiti minimi d’igiene: il soffitto in particolare nei pressi della cappa d’aspirazione era ingiallito, il pavimento danneggiato in alcuni punti, le attrezzature e cappa d’aspirazione in carenti condizioni di pulizia e manutenzione per le tracce di ruggine presenti, l’unto stantio, i residui di lavorazione non attribuibili alla lavorazione giornaliera. Inoltre, tutti i frigoriferi presentavano guarnizioni usurate e privi di termometro, nonché l’area adibita a spogliatoio non risultava attrezzata da armadietti a doppio scomparto.

Prodotti ittici privi di tracciabilità

Nell’ambito dell’attività sono stati sequestrati 30 kg di prodotti ittici (tonno, spigole, mitili, vongole, cozze, ostriche), nonché prodotti di gastronomia, tutti privi di tracciabilità. Con l’intervento del Servizio veterinario dell’Asl di Brindisi, è stata disposta pertanto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione e il sequestro sanitario dei prodotti alimentari. Il valore dell’infrastruttura ammonta a 200mila euro mentre quello degli alimenti a mille circa.