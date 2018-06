Sosta selvaggia e dehors irregolari: decine di multe nel centro cittadino

BRINDISI – Prosegue la stretta della polizia locale di Brindisi nei confronti dei fenomeni della sosta vietata e dell’occupazione abusiva di suolo pubblico. Solo nella giornata di sabato (16 giugno) sono stati controllati 16 esercizi pubblici.

Ben otto di questi, sia in centro che in periferia, non erano autorizzati ad esporre i tavolini, con dehors, all’esterno, in base alle prescrizioni previste dal regolamento comunale n. 36/2018. Ai rispettivi esercenti sono state inflitte multe da 400 euro l’uno. Un verbale da 516 euro, invece, per il titolare di un’attività commerciale che ha violato il regolamento comunale n. 97/2018 (vendita in forma itinerante in area interdetta -entro le mura della città - allo svolgimento di tale attività).

Fra le 22 e mezzanotte, mentre centinaia di persone passeggiavano fra il lungomare, i corsi e le stradine del centro storico, gli stessi agenti della polizia locale hanno compilato ben 85 verbali per sosta vietata. Le attenzioni degli uomini in divisa, in particolare, si sono concentrate in piazzale Lenio Flacco, dove nei precedenti fine settimana si era registrato un vero e proprio assalto da parte dei furbetti della sosta.