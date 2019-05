Centro di Brindisi invaso dalle auto: sosta selvaggia nella Ztl

BRINDISI – Centro invaso dalle auto e sosta selvaggia la sera del Primo maggio, con la nave da crociera Azamara Pursuit ancora nel porto, pronta a mollare gli ormeggi. Un lungo serpentone di auto si è riversato lungo via Del Mare. I posti auto delimitati da strisce bianche e blu si sono rapidamente esauriti.

La soluzione a quel punto sarebbe di parcheggiare alle porte del centro storico e farsi due passi a piedi per raggiungere la propria meta. Ma il vizio di inventarsi parcheggi creativi pur di lasciare la macchina davanti a ristoranti e pizzerie è duro a morire. Così alcuni automobilisti hanno pensato bene di imboccare via Colonne, Ztl in cui il transito è consentito solo ai residenti muniti di pass. Il risultato è che i cittadini autorizzati, nel rientrare a casa, trovano tutti gli stalli occupati da chi lì non dovrebbe accedere. Qualcuno ha addirittura lasciato l’auto nella piazzetta antistante la casa in cui morì Virgilio, a una manciata di metri dalle Colonne romane.

Disagi di non poco conto, insomma, per i residenti, che sperano in un intervento della polizia locale. I verbali, infatti, sono l’unico strumento per tenere a freno gli incivili. Con l’approssimarsi dell’estate, del resto, c’è da scommetterlo, il fenomeno della sosta selvaggia tornerà d’attualità.