Sotto effetto di cannabinoidi, provoca incidente: motociclista denunciato

FASANO – Sotto effetto di cannabinoidi, ha tamponato uno scooter ed è caduto rovinosamente per terra, riportando gravi ferite. E’ stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacente del tipo cannabinoidi il protagonista di questa vicenda.

Si tratta di un 24enne di Monopoli che ieri (6 luglio) percorreva le vie di Fasano a bordo di una moto. Il giovane ha tamponato uno scooter Aprilia condotto da un 17enne del posto che a seguito del sinistro ha riportato 20 giorni di prognosi, per trauma contusivo alla spalla destra.

Il monopolitano, invece, si trova ricoverato nell’ospedale di Fasano ed è in prognosi riservata per le lesioni riportate. Le analisi tossicologiche hanno riscontrato che è risultato positivo all’uso dei cannabinoidi. Gli accertamenti culminati con la denuncia a piede libero sono stati effettuati dai carabinieri del Norm della locale compagnia.

A Oria, invece, i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne del posto per “reiterazione nella guida senza patente”. Il giovane, già contravvenzionato per la stessa violazione nel dicembre dello scorso anno, è stato nuovamente sorpreso alla guida di un’autovettura senza la patente di guida. L’autoveicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.