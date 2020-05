Sotto al materasso nascondeva marijuana e proiettili: arrestato giovane

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno arrestato il 21enne del posto Giovanni Summa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni. Nella mattinata di ieri, i militari, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 97 grammi di marijuana, suddivisi in 45 dosi, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e tre proiettili calibro 380 auto win, tutto illegalmente detenuto e occultato sotto il materasso nella sua camera da letto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oria

A Oria, invece, un altro 21enne è finito nei guai: Alessandro De Michele è stato arrestato per evasione. Il giovane, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso a piedi sulla pubblica via, senza giustificato motivo, contravvenendo agli obblighi della misura cautelare in espiazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 21enne è stato tradotto nuovamente presso la sua abitazione, per proseguire la misura in atto.

Gallery