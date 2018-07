Sottopasso ferroviario: "Il degrado senza fine, fino ad oggi solo promesse"

BRINDISI - Non ne usciamo più dal degrado nel quale è stato condannato da tempo il sottopasso ferroviario di via Appia. E non solo quello. In molti sperano che la nuova Amministrazione possa restituirgli il decoro, che è stato pervicacemente negato dalle Amministrazioni precedenti, gestioni Commissariali comprese.

Solo annunci, promesse, rassicurazioni, rispetto alle tante sollecitazioni dei cittadini, funzionali solo a prendere tempo, a tenerli buoni, piuttosto che pensare realmente di intervenire per risolvere il problema. E’ evidente, che a loro è sempre importato poco del decoro della città, della sua vivibilità, nonostante i tanti discorsi, le fantasie sul recupero dell’immagine e della vocazione turistica, come obiettivo primario per il suo sviluppo.

E' sufficiente farsi un giro in città per verificarne l'inconsistenza di quegli impegni. Non credo che si possa continuare a chiudere gli occhi e restare indifferenti, rispetto al disagio e al senso di insicurezza che procura quella situazione ai cittadini che hanno l'avventura di attraversarlo.

Le caratteristiche negative sono quelle di sempre, anche se peggiorate nel tempo. Pavimento e scale sporche, pareti imbrattate, sudicie, sulle quali sono presenti scritte e graffiti di ogni genere. Porta sala macchine arruginita. Pavimento ridotto ad un acquitrinio, con grandi e numerose pozzanghere di acqua, che incidono sull'equilibrio delle persone e sulla sicurezza dell'attraversamento. Sulle scale macchie diffuse e liquami di dubbia origine. Sul soffitto delle pensiline macchie evidenti che fanno presumere infiltrazioni di acqua , che potrebbero avere consegenze sulla tenuta dell'intonaco.

Prevale su tutto, un pungente e sgradevole odore, talvolta nauseabondo, che ammorba l'aria, tanto da costringere la gente ad attraversarlo di corsa, in apnea. E' palpabile l'incuria, il disinteresse, sistematico del sottopasso.

A nulla sono valse le numerose richieste di intervento dei cittadini alla riqualificazione dell'area, stanchi e amareggiati per questa convivenza forzata con il degrado e per la latitanza dell'amministrazione comunale. Solo qualche sporadico intervento, puntualmente pubblicizzato sui mass media, che non ha mai modificato sostanzialmente la situazione, ma forse non ne avevano l' intenzione.

Io credo che non sia più rinviabile la definizione di una strategia di innalzamento della qualità urbana, del suo decoro, del suo arredo, che non può essere dettata da fatti contingenti, da momenti o episodi particolari, limitati al centro storico o ad una parte di esso, ma estendersi a tutta la città fino alla periferia, che necessità di uguale attenzione e considerazione, nella cura del suo decoro, ma principalmente nella difesa della dignità dei cittadini che quei luoghi li vivono tutti i giorni e che sono stufi di accettare, come sostenibile, il degrado che li sommerge.

Quello che manca, in questo come anche in altri settori, è un sistema strutturato di controlli, per la verifica di quanto accade in città. Questa è purtroppa l'anomalia di questa città, che sulla carenza di controlli ha perso molte delle sue battaglie, dalla cura e della tutela della sua immagine, fino anche al controllo delle sue risorse, anche economiche.

Non va sottacito il fatto, non secondario che il sottopasso di via Appia , come quello di via Torpisana, continua ad essere interdetto a coloro che hanno problemi di mobilità. Ma anche l'assenza di un sistema di video sorveglianza ad entrambi i lati e non solo da una sola parte, come accade attualmente. Sempre ammesso che sia funzionante.

Non credo, che quello realizzato in questi ultimi anni sia stato il modo giusto con cui la politica doveva rispondere alle giuste esigenze della popolazione. Per questo spero che la nuova Amministrazione, che ha dichiarato di volere scrivere un'altra storia, possa attivare, in tempi brevi, un intervento di pulizia, di disinfezione e riqualificazione del sottopassaggio, ma anche, e finalmente, strutturare un efficiente servizio di vigilanza e di controllo della nostra città, che metta riparo alle tante, forse troppe, inefficienze esistenti.

Gallery