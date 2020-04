Sottrazione di cose sottoposte a sequestro e guida senza patente: 3 denunce

Francavilla Fontana

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nell’ambito di specifico servizio di controllo dei soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, disposto dal comando provinciale carabinieri Brindisi hanno denunciato un 45enne e un 59enne del luogo, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. E' stato accertato che i due hanno rottamato rispettivamente un motociclo Piaggio Ape 600 e un ciclomotore Piaggio Ciao, entrambi sottoposti a sequestro amministrativo il 10 gennaio 2020 e affidati loro in giudiziale custodia.

Villa Castelli

I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno denunciato un 42enne residente a Marconia (Mt), per reiterazione nella guida senza patente. L’uomo è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura con la patente di guida revocata il 19 novembre 2019 dalla Prefettura di Matera, reiterando nel biennio l’analoga violazione.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Nel medesimo contesto, il 42enne, unitamente ai due passeggeri, di 27 e 25 anni di Marconia (Mt), sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo per l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Villa Castelli.