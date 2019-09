Spaccata in pieno giorno a Brindisi: nel mirino un'edicola

BRINDISI - Hanno rotto il vetro della porta e sono entrati all'interno del negozio, facendo incetta di profumi. Una spaccata in pieno giorno è stata perpetrata ai danni di una edicola-cartoleria-ricevitoria sittuata in piazza Virgilio, a pochi metri dall'inizio di viale Commenda. I ladri sono entrati in azione intorno alle ore 13.

L'attività era stata chiusa da pochi minuti. I malfattori hanno infranto la parte inferiore della porta, si sono impossessati della refurtiva e sono fuggiti. Non si sa di preciso quante persone sono entrate in azione. Nessuno, fra i residenti e gli altri esercenti della zona, si è accorto di nulla.

Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti, che indagano sull'accaduto, e i carabinieri. Gli esperti della scientifica della questura di Brindisi hanno effettuato i rilievi del caso. Le forze dell'ordine acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere della zona. Si tratta della seconda spaccata nel giro di tre giorni perpetrata a Brindisi, dopo quella ai danni del negozio di abbigliamento "Portico 12", avvenuta la notte di giovedì (26 settembre), in piazza Sedile.