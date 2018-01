Spaccata in tabaccheria, incastrato da un’impronta: non risponde al gip

BRINDISI – Ha scelto il silenzio davanti al gip, per ora. Francesco Colaci, 25 anni, di Brindisi, in carcere dal 28 gennaio scorso con l’accusa di essere uno degli autori della spaccata ai danni di una tabaccheria di San Donaci. Incastrato da un’impronta digitale.

L’indagato ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere dopo essere stato condotto nella casa circondariale di via Appia, dai carabinieri in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare ottenuta dal pubblico ministero Milto Stefano De Nozza (prima del trasferimento a Lecce) e firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Antonella Ferraro. L’interrogatorio di garanzia si è svolto nella giornata di ieri. La difesa di Colaci, affidata all’avvocato Mauro Durante del foro di Brindisi, presenterà ricorso al Tribunale del Riesame di Lecce.

Al momento, i gravi indizi di colpevolezza sono costituiti da un’impronta digitale che i militari sono riusciti a isolare nell’abitacolo dell’Alfa Romeo Giulietta, auto usata per raggiungere la tabaccheria presa di mira, nella notte del 2 maggio 2016, a San Donaci. Quell’impronta ha portato all’identificazione di Colaci come uno dei componenti del gruppo.

Quella notte i componenti del gruppo aggredirono il titolare e il figlio e per questo nei confronti di Colaci, oltre all’accusa di rapina impropria, sono state contestate lesioni personali. In relazione all’auto viene contestata la ricettazione: la Giulietta è risultata rubata a Taranto nel mese di gennaio 2016.

Colaci è sotto processo per la rapina consumata la mattina del 3 dicembre 2014 nella gioielleria Follie d’Oro della galleria commerciale Le Colonne, dell’ipermercato Ipercoop di Brindisi. In primo grado, con rito abbreviato, è stato condannato alla pena di sei anni e sei mesi.