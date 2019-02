Bloccato e perquisito al mercato: aveva un etto di droga

BRINDISI - Personale della Squadra Mobile di Brindisi, impegnato in controlli anticrimine tra la folla del mercato settimanale che si svolge al quartiere Sant'Elia, nella mattinata di ieri ha individuato un soggetto sospetto, fermandolo per controlli e successivamente procedento a perquisizione nei suoi confronti.

Gli agenti impegnati nel servizio, appartenenti alle Sezioni antirapina e Anticorruzione, hanno trovato circa un etto di sostanza stupefacente, nel dettaglio 18,88 grammi di hascisc e 74,7 grammi di marijuana. Trovato anche nastro adesivo utilizzato presumibilmente per il confezionamento delle dosi.

Consultato il magistrato di turno in procura, la polizia ha tratto in arresto S.A.D.M. di 25 anni, assegnato per decisione del pm alla custodia cautelare nel proprio domicilio in attesa dell'interrogatorio di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari.