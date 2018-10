Spaccio all'esterno delle scuole: un adulto sorpreso con la droga

OSTUNI – E’ stato sorpreso con 1,36 grammi di marijuana nascosta nelle tasche, all’esterno dell’istituto tecnico “Monnet” di Ostuni, mentre si trovava in compagnia di alcuni studenti. Un cameriere di 23 anni residente a Carovigno è stato segnalato all’autorità amministrativa dai carabinieri della stazione della Città Bianca, nell’ corso di un’attività di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici della provincia di Brindisi eseguita in ossequio alle disposizioni impartite in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, il quale ha espressamente sensibilizzato le forze dell’ordine nella specifica azione di prevenzione e contrasto all’annoso fenomeno.