Spaccio, arrestato un giovane: è stato trovato in strada con hascisc

BRINDISI – Un brindisino di 22 anni, Andrea Cinieri, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo per spaccio e denunciato per detenzione di oggetti atti a offendere: deteneva 75 grammi di hashish e un taglierino.

Durante un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti è stato sorpreso in strada nel quartiere Sant’Elia in compagnia di un gruppo di ragazzi con atteggiamenti ritenuti sospetti: sottoposto a controllo, ha cercato invano di nascondere, lasciando cadere per terra, un involucro di cellophane ed una lama di un “cutter” della lunghezza di 12 cm, che deteneva all’interno della tasca dei pantaloni.

Il movimento però non è sfuggito ai militari che hanno prontamente recuperato quanto gettato, scoprendo che dentro il cellophane c’era un “panetto” di hashish del peso di 74 grammi. A seguito di perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione e due coltelli, entrambi con la rispettiva lama intrisa della specifica sostanza stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato posto ai domiciliari.

