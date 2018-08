Spaccio davanti ai bambini: le mamme fanno arrestare il presunto pusher

FASANO - Spacciava eroina sul litorale di Monopoli, in una zona frequentate da numerosi bagnanti, fra cui mamme con bambini. E’ proprio a seguito delle segnalazioni di diverse mamme, i carabinieri della locale compagnia stamani (2 agosto) hanno arrestato il 37enne S.G., residente a Fasano, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

Le mamme, mentre accompagnavano i bimbi in spiaggia, avevano noitato un insolito via vai di persone sospette nei pressi di una Hyundai bianca. Il 37enne infatti aveva deciso di spacciare lungo il litorale capitolino e, cosa ancor più singolare, nelle prime ore del mattino, verosimilmente al fine di mescolarsi fra le auto in coda che si dirigono verso la nota località balneare. Gli acquirenti si recavano da S.G., ben sapendo che era rimasto tra i pochi in zona a “trattare” eroina.

Quindi questa mattina, come di consueto, i militari hanno visto giungere l’autovettura bianca la quale, dopo aver fatto il giro di due lidi, si è fermata in posizione defilata. Non c’è voluto molto perché giungessero i primi acquirenti, desiderosi di procurarsi la dose giornaliera di eroina. Tuttavia si sono dati a precipitosa fuga quando sono stati sorpresi alle spalle dai carabinieri, mentre lo spacciatore è stato bloccato prima ancora che potesse mettere in moto e scappare.

All’interno del veicolo sono state trovate varie dosi di eroina per complessivi 10 grammi. La perquisizione è stata estesa a casa dell’arrestato, dove sono stati trovati ulteriori 8 grammi di eroina, materiale vario per il confezionamento e 250 euro quale provento di spaccio. Quanto rinvenuto e sottoposto a sequestro era stato sapientemente occultato all’interno di alcuni indumenti custoditi in un armadio. S.G. è stato quindi arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della repubblica di Bari.