Spaccio di droga, usura e ricettazione: arresto convalidato

BRINDISI – Convalida dell’arresto e trasferimento in carcere per Vincenzo Allegretti, 47enne di Brindisi arrestato nel pomeriggio di martedì 11 febbraio dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi e dai colleghi del commissariato di Ostuni per spaccio di droga, usura e ricettazione.

A casa del 47enne, dove i poliziotti si sono recati nell’ambito di un servizio antidroga, sono stati trovati 120 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro in contante. Allegretti era ai domiciliari, i poliziotti a casa sua hanno anche trovato un uomo nascosto sotto al letto che da quanto poi è stato ricostruito aveva ricevuto minacce di morte da parte del 47enne nel caso non gli avesse restituito, con interessi del 25 per cento, una somma di denaro ricevuta in prestito tempo fa.

Dopo l’arresto è stato ricollocato ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Oggi il processo per direttissima con convalida dell’arresto