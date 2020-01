Spaccio, giovane coppia di coniugi trovata con marijuana: arrestata

OSTUNI – Due giovani, marito e moglie, 26 anni lui (N.J.C.) e 28 anni lei (N.C.R.), sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di polizia di Ostuni per spaccio. Entrambi nati in Camerun ma residenti da tempo a Ostuni, regolari sul territorio nazionale ed incensurati. Sono stati sequestrati 66 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 3 bilancini elettronici di precisione, numeroso materiale di confezionamento e una somma di denaro in contante.

L’attività che poi si è conclusa con l’arresto dei due, è nata da un monitoraggio di alcuni consumatori del posto e di spacciatori. Dalla casa della coppia c’era un sospetto via vai di individui coinvolti nel mondo della droga. Quando poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione hanno trovato la droga nascosta in vari punti della cucina. Una parte, già suddivisa in dosi, era nascosta all’interno del forno.

L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi e ora si concentrerà sull’individuazione della filiera di approvvigionamento della droga. La coppia è stata posta ai domiciliari.