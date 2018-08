Spaccio nei pressi della stazione: una donna arrestata un flagranza

BRINDISI – I carabinieri la tenevano d’occhio mentre si cedeva un involucro sospetto a un uomo, in un esercizio pubblico nei pressi della stazione ferroviaria di Brindisi. Una 25enne di Brindisi è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono verificati in via Bastioni, angolo piazza Crispi. I militari hanno notato la 25enne, già nota per pregresse vicissitudini giudiziarie relative allo spaccio di stupefacente, fare un cenno d’intesa ad un uomo originario del Pakistan. Quest’ultimo, che sostava nei giardinetti pubblici, ha attraversato la strada ed è entrato in un esercizio pubblico lì adiacente nel quale era stato preceduto dalla donna che si era seduta ad un tavolino.

Questa alla vista dell’uomo gli ha ceduto un involucro contenente stupefacente del tipo hashish e quest’ultimo gli ha allungato una banconota da 5 euro. I carabinieri, in abito civile, che hanno assistito all’evento, hanno bloccato i due soggetti con ancora nelle mani rispettivamente l’uomo lo stupefacente e la donna la banconota.

Il primo ha tentato di sbarazzarsi della dose di stupefacente gettandolo oltre l’uscio del locale, per poi andare a finire in un tombino per la raccolta delle acque piovane, dove è stato recuperato dai militari. La donna, condotta in caserma, è stata trovata in possesso di ulteriori 4,6 grammi di hashish occultati all’interno del suo portamonete.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dove risiede la donna, è stato rinvenuto un involucro di carta di colore bianco con all’interno frammenti di hashish del peso di 1,2 grammi. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestata espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stata rimessa in libertà. Il cittadino pakistano, munito di regolare permesso di soggiorno, è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.