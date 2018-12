Spaccio nei pressi della villa comunale: un uomo in carcere

OSTUNI – Per due volte è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. In una terza circostanza, è stato trovato in compagnia di un soggetto del posto già noto alle forze dell’ordine. Per questo il 34enne M.C., di Ostuni, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione di tale misura, con contestuale trasferimento presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia. Il provvedimento gli è stato notificato dai poliziotti del commissariato della Città Bianca. Gli stessi, nel corso di due diversi controlli nei pressi delle villette comunali, lo hanno sorpreso in possesso rispettivamente di 35 grammi e 29 grammi di marijuana