Spaccio nella Città Bianca: una condanna e un patteggiamento

OSTUNI – Un patteggiamento e una condanna con l’accusa di spaccio di droga a Ostuni: ha concordato la pena a due anni di reclusione, Domenico Coppola; un anno e due mesi sono stati inflitti dal Tribunale di Brindisi a Francesco Parisi.

Per Coppola è stato riconosciuto il beneficio della sospensione della pena. Sono stati assolti gli imputati: Sante Vincenti e Giovanni Trinchera, per i quali il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria aveva chiesto la condanna alle pena di un anno, e Romolo Tanzarella Tanzarella e Donato Spalluto, per i quali anche il rappresentante della pubblica accusa aveva invocato l’assoluzione.

La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio 2018, dal collegio presieduto da Gienantonio Chiarelli. Novanta giorni per le motivazioni. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Francesco Sabatelli, Gianvito Lillo, Francesco Sozzi, Vittoriano Bruno e Lolita Buonfiglio Tanzarella.