Spaccio, trovata con quasi 80 grammi di cocaina: arrestata

BRINDISI - I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la 38enne Anna Spagnulo. La donna, è stata fermata la notte scorsa a bordo della sua Fiat 500, in via Benedetto Brin a Brindisi. Alla vista dei militari ha invertito la direzione di marcia, motivo per cui è stata fermata.

A causa del forte stato di agitazione durante le fasi di controllo, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Occultati in un locale nel seminterrato di sua esclusiva disponibilità, sono stati trovati 26 involucri in plastica termosaldata contenente cocaina del peso complessivo di 6,5 grammi, un involucro sigillato con nastro di colore nero contenente un pezzo intero della stessa sostanza del peso di 70,73 grammi, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. L’arrestata, al termine formalità di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari