Sparatoria nel centro abitato: venditore ambulante ferito al polpaccio

FRANCAVILLA FONTANA - Momenti di terrore nella mattinata di oggi a Francavilla Fontana dove un venditore ambulante di frutta e verdura è stato attinto da colpi di arma da fuoco, sembrerebbe pistola, mentre era impegnato a vendere i suoi prodotti. È accaduto in Largo Cappuccini, nei pressi dello stadio comunale, poco prima delle 13.

L’uomo è rimasto ferito al polpaccio sinistro ed è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia dei carabinieri e lo stesso comandante di compagnia, il capitano Gianluca Cipolletta, per il sopralluogo del caso. I carabinieri hanno ascoltato di testimoni e avviato le ricerche del responsabile. La zona è servita da telecamere i cui fotogrammi sono stati acquisiti dai militari. Da quanto si apprende la sparatoria è scaturita in seguito a una lite.

