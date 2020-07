Spari contro il balcone di un'abitazione: feriti marito e moglie

LATIANO - Una scarica di prioettili è stata esplosa contro marito e moglie, affacciati al balcone. E' accaduto nella tarda serata di domenica (5 luglio), in via Antonio Rubino, a Latiano. L'uomo, un 45enne originario di Mesagne, già noto alle forze dell'ordine, è stato centrato alla coscia. La donna, di 38 anni, ha riportato una ferita di striscio a una gamba.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e i colleghi della stazione di Latiano, intervenuti per i rilievi del caso. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento. Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi, presumibilmente dalla strada, contro i coniugi. Ad avere la peggio è stato il 45enne, che, vigile e cosciente, è stato trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato in condizioni non gravi. La moglie, invece, è stata medicata sul posto. Si indaga per risalire ai responsabili e al movente dell'agguato.