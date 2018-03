Sparì nel 1995: dopo 23 anni, chiesta la dichiarazione di morte presunta

TORRE SANTA SUSANNA – Dopo 23 anni, i familiari hanno perso le speranze di ritrovarlo. Il tribunale di Brindisi ha pubblicato la richiesta di dichiarazione di morte presunta di Antonio Varratta, un uomo di Torre Santa Susanna coinvolto in un caso di lupara bianca riconducibile forse a vicende maturate nel mondo della Scu nella prima metà degli anni ’90.

Nato il 30 novembre 1968, Varratta sparì il 6 febbraio 1995, all’età di 27 anni. Quello della scomparsa di Varratta è un giallo irrisolto. Il torrese fu chiamato a testimoniare nel corso di una udienza del processo sull’omicidio del 20enne Vito Antonio Cavallo, avvenuto il 31 marzo 1991 (anche se il cadavere fu rinvenuto il mese successivo). Per quel delitto venne condannato a 15 anni di reclusione un cugino della vittima, amico dello scomparso.

Ma l’inchiesta sfiorò anche Varratta, perché le forze dell’ordine non trovarono più traccia di un fucile in suo possesso. Lui disse in aula di averlo gettato in un canale. Il fatto che Cavallo fosse stato ucciso proprio con una fucilata, alimentò dei sospetti che non hanno mai trovato riscontri concreti.

Varratta viveva da solo, ma aveva l’abitudine di pranzare e cenare a casa dei genitori. La sera del 6 febbraio, non si presentò per le cena. Il letto della sua abitazione era in ordine. Dagli armadi non mancava nulla. Il padre lo cercò per due giorni, senza risultato.

Il 3 aprile 2017, il fratello di Varratta, che oggi avrebbe 50 anni, ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta. Trascorsi sei mesi (termine previsto dalla legge) dal decreto emesso l’11 aprile dal tribunale di Brindisi, nessuno ha comunicato notizie sullo scomparso.