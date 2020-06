Colpi di pistola in un bar: nessun ferito, indagano i carabinieri

FASANO - E' entrato in un bar e ha esploso due colpi di pistola. Si è sfiorata la tragedia sabato sera (25 giungo) all'interno di un bar situato in via Dante, nei pressi di Corso Vittorio Emanuale, nel pieno centro di Fasano. Il responsabile dell'episodio, avvenuto poco prima delle ore 19, sarebbe un cittadino di origini albanesi tuttora ricercato dai carabinieri. I proiettili hanno centrato, mandandola in frantumi, la vetrina del banco frigo. All'interno del locale in quel momento, oltre al barista, si trovavano un paio di clienti impegnati con le slot machine. Dopo aver azionato il grilletto, lo straniero si è dileguato. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i carabinieri della locale compagnia. Il movente del gesto è da appurrare Non è escluso che a monte possa esservi stata una lite. Le ricerche del cittadino straniero sono in pieno fermento.

Articolo aggiornato alle ore 22.38 (la dinamica dei fatti)