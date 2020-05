A spasso con bici elettrica alla vista dei carabinieri fugge: arrestato

BRINDISI - Un 43enne di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa della locae compagnia per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in una piazza del centro abitato, a bordo di una bicicletta elettrica, al fine di eludere il controllo dei carabinieri, si è dato alla fuga ponendo in essere manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità.